Группа православных добровольцев помогает восстанавливать Мариуполь. Среди них есть студент из африканского Бенина, который учится в МГИМО на дипломата, сообщает Mash .

Будущий дипломат из африканской республики Бенин Феликс в настоящее время находится в Мариуполе. Он присоединился к православным волонтерам Русской Православной Церкви, хотя сам исповедует католицизм.

Вместе с другими добровольцами патриаршей миссии он ремонтирует поврежденные крыши и окна в домах местных жителей. Работа идет полным ходом, так как все нужно успеть завершить до наступления осени.

В свободное время Феликс осваивает гитару и разучивает песни на русском языке. По его словам, несмотря на разницу в конфессиях, христианские ценности ему духовно близки.

Ранее сообщалось, что под контролем подмосковных экспертов стройконтроля в Приморском районе Мариуполя продолжаются работы по восстановлению средней школы № 31 — одного из старейших образовательных учреждений города, основанного в 1900 году. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.