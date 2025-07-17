Подмосковные специалисты восстанавливают одну из старейших школ Мариуполя

Под контролем подмосковных экспертов стройконтроля в Приморском районе Мариуполя продолжаются работы по восстановлению средней школы № 31 — одного из старейших образовательных учреждений города, основанного в 1900 году. Специалисты сопровождают ход строительных работ.

Здание школы серьезно пострадало и было практически полностью разрушено. Сейчас на объекте работают около 20 специалистов, занятых комплексным восстановлением. Проводится ремонт и усиление конструкций, замена кровли, реставрация фасада, установка новых дверей. Параллельно ведется модернизация инженерных систем: электроснабжения, вентиляции, канализации, отопления, водоснабжения и слаботочных сетей.

Текущая готовность объекта составляет 15%. Все работы выполняются с соблюдением требований качества и безопасности.

Восстановление школы — это не просто ремонт здания. Это возвращение детям возможность учиться в безопасной и современной среде, а городу — важной части его культурной и образовательной истории.

Работы осуществляются фондом капитального ремонта Московской области, подведомственным министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.

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