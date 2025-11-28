сегодня в 07:29

Афганистан договаривается с Россией об отправке своих трудовых мигрантов

Власти Афганистана обсуждают с коллегами из РФ возможность отправки своих трудовых мигрантов. Их Россия смогла бы задействовать в области сельского хозяйства, рассказал РИА Новости посол страны Хассан Гулл Хассан.

Дипломат отметил, что этот вопрос обсуждался с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Афганистан надеется на продолжение такого диалога.

Кабул, по словам Хассана, предложил отправлять своих мигрантов работать в области сельского хозяйства. Однако есть надежда, что удастся договориться, и в иных сферах тоже удастся работать.

Дипломат добавил, что конкретных договоренностей по отправке афганских мигрантов добиться не удалось. Однако стороны и дальше ведут соответствующий диалог.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.