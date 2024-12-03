«Аэроэкспресс» повысил цены на проезд до «Домодедово» и «Шереметьево»

«Аэроэкспресс» с 3 декабря повысил цены на проезд в поездах и экспресс-автобусах, следующих в московские аэропорты «Домодедово» и «Шереметьево», сообщили в пресс-службе компании.

Стоимость билета по тарифу «Стандарт» составит 650 рублей. Тарифы «Стандарт Туда — Обратно», «Бизнес» и «Бизнес Туда — Обратно» также будут проиндексированы.

Стоимость одной поездки в/из аэропорта по тарифам группы «Подписка» составит от 133 рублей, по абонементу — от 230 рублей.

Стоимость поездки на экспресс-автобусах на всех направлениях составит 400 рублей в одну сторону, 700 рублей — туда и обратно.

Стоимость одной поездки на экспресс-автобусе по тарифам группы «Подписка» составит от 120 рублей, по абонементу — от 207 рублей.

Ранее сообщалось, что для безопасности и комфорта перевозок в холодное время года «Аэроэкспресс» проводит плановую подготовку подвижного состава и инфраструктуры к работе в зимний период.