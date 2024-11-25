«Аэроэкспресс» Подмосковья изменит стоимость тарифов с 3 декабря

С 3 декабря будут изменены тарифы на поезда и экспресс-автобусы «Аэроэкспресс». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на Аэрожкспресс.

Стоимость билета по тарифу «Стандарт» составит 650 рублей. Тарифы «Стандарт Туда — Обратно», «Бизнес» и «Бизнес Туда — Обратно» также будут проиндексированы.

Стоимость одной поездки в/из аэропорта по тарифам группы «Подписка» составит от 133 рублей, по абонементу — от 230 рублей.

Для пассажиров будет расширена линейка группы тарифов «Семейный» с 10 декабря: воспользоваться тарифом «Семейный» теперь можно будет не только для поездки «туда-обратно», но и для поездки в одну сторону. Тариф предусмотрен для поездки до 2 взрослых пассажиров и до 3 детей. Стоимость поездки для одного пассажира в рамках тарифа составит от 300 рублей.

Стоимость поездки на экспресс-автобусах на всех направлениях составит 400 рублей в одну сторону, 700 рублей — туда и обратно.

Стоимость одной поездки на экспресс-автобусе по тарифам группы «Подписка» составит от 120 рублей, по абонементу — от 207 рублей.

В условиях ежегодной инфляции и роста цен компания делает все возможное, чтобы сохранять доступную стоимость поездки в аэропорт. Так, с 2014 по 2024 годы общий уровень индексации тарифов «Аэроэкспресс» в 1,5 раза ниже роста индекса потребительских цен за этот же период. Кроме того, компания сохраняет ряд тарифных предложений, которые позволяют пользоваться поездами и экспресс-автобусами со скидкой до 80% на поездку по отношению к стандартному тарифу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.