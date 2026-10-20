Адвокат Жорин высказался о прекращении уголовного дела в отношении Navai

По словам юриста, ситуация для рэпера сложилась максимально удачно: уголовное дело закрыто, обвинительного приговора не было, поэтому в Казахстане ему ничего не грозит.

«Что касается возможного привлечения к ответственности в России, то оснований считать, что Бакирову здесь обязательно что‑то грозит, я не вижу. Само по себе прекращение уголовного дела в Казахстане не влечет возбуждения нового дела в России», — сказал Жорин в разговоре с журналом Super.

Адвокат добавил, что если суд Казахстана постановил выдворить иностранца из страны, ему запретят въезд на пять лет. Если Бакирова выдворили из страны по решению суда, то в ближайшие пять лет он не сможет посещать Казахстан даже для проведения концертов.

13 октября сотрудники полиции и погранслужбы задержали Наваи при въезде в Казахстан на пограничном пункте «Кордай». При проверке его автомобиля они обнаружили и изъяли наркотическое вещество. Рэпер находился в следственном изоляторе города Тараза. 20 октября уголовное дело против российского рэпера прекратили по нереабилитирующим основаниям. Бакирова выдворили из Казахстана.

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