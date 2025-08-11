Адвокат: врачи Калининграда фактически отбыли 5 лет наказания за гибель младенца

Адвокат Вячеслав Жуковский сообщил, что калининградским медикам Елене Белой и Элине Сушкевич, осужденным по делу о смерти новорожденного, будет засчитано в срок наказания более 5 лет предварительного заключения, пишет РИА Новости .

«Им будет зачтено более 5 лет как отбытое наказание», — рассказал адвокат.

11 августа суд Московской области вынес обвинительный приговор на основании единогласного решения присяжных. Сушкевич получила 9 лет, а Белая — 9,5 лет в колонии общего режима. Дополнительно обеим запрещено заниматься медицинской практикой в течение 3 лет после освобождения.

Суд также постановил выплатить компенсацию потерпевшей стороне — по 1 млн рублей с каждой осужденной.

Согласно материалам дела, в ноябре 2018 года в родильный дом № 4 Калининграда поступила пациентка с преждевременными родами на сроке 23-24 недели. Женщина родила мальчика с экстремально низким весом 700 г. Следственные органы полагали, что медики сознательно не оказали необходимую помощь новорожденному, чтобы не ухудшать показатели работы медицинского учреждения. Адвокаты обвиняемых, напротив, настаивали на отсутствии злого умысла в действиях со стороны медперсонала.

В декабре 2020 года Калининградский областной суд вынес оправдательный вердикт в отношении исполняющей обязанности главного врача роддома Белой и анестезиолога-реаниматолога Сушкевич из областного перинатального центра.

Обвинение утверждало, что Белая планировала умертвить младенца и для этого привлекла Сушкевич, которая прибыла в составе реанимационной бригады через несколько часов после родов. По версии следствия, именно введение сульфата магния стало причиной гибели ребенка. Однако коллегия присяжных сочла этот факт недоказанным и вынесла оправдательное решение.

После отмены оправдательного приговора медики были заключены под стражу, что вызвало протесты в медицинском сообществе. Известный детский хирург Леонид Рошаль, возглавляющий «Национальную медицинскую палату», не только присутствовал на заседаниях суда, но и публично предложил заменить собой подсудимых в следственном изоляторе.

До пересмотра дела обвиняемые находились под домашним арестом и даже успели вернуться к профессиональной деятельности: одна из них продолжила работу в перинатальном центре области, а вторая заняла руководящую должность в родильном доме № 4.

Верховный суд по запросу Генеральной прокуратуры изменил место рассмотрения дела, перенеся слушания в Московскую область. Это произошло после того, как в мае 2021 года Первый апелляционный суд отменил первоначальный приговор по жалобе прокуратуры. Теперь же им вынесли обвинительный приговор.