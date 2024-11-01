Адвокат рассказал, что грозит нападавшим на школьников в Самаре

В четверг, 31 октября, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин прокомментировал нападение на школьников, произошедшее в сентябре на детской площадке в Самаре. Адвокат Игорь Ким рассказал, какие последствия ожидают нападавших, сообщает «Вечерняя Москва».

Тогда группа молодых людей жестоко избила троих девятиклассников, угрожая им травматическим пистолетом. Это случилось, когда один из школьников получил звонок от молодого человека, с которым договорился встретиться.

На площадке они столкнулись с 12 агрессивными молодыми людьми, один из которых выстрелил в воздух, после чего группа хулиганов напала на жертв. Один из пострадавших рассказал, как нападающий угрожал ему выстрелом в голову и колено. К счастью, пенсионерка, проходившая мимо, вмешалась, начав кричать о полиции, что заставило злоумышленников сбежать.

Несмотря на обращения в полицию, потерпевшие стали получать угрозы. Позже Следственный комитет начал проверку инцидента, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Бастрыкин взял дело под личный контроль, требуя отчета о ходе расследования.

Адвокат Игорь Ким заявил, что подозреваемым в нападении на школьников могут предъявить дополнительные обвинения в угрозе убийством и незаконном использовании оружия. Экспертиза проверит, действительно ли использовалось травматическое оружие и была ли лицензия у подозреваемых.

«Если нападавшие были совершеннолетними, действовали организованной группой по предварительному сговору, то в зависимости от степени их участия в нападении и других обстоятельств могут дать от трех до семи лет. Это преступление, совершенное в общественном месте и несшее реальную угрозу жизни, поэтому условный срок наверняка не дадут, будет реальный», — заключил адвокат.