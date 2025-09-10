Адвокат объяснил, почему камеры не могут раскрыть личность Бэнкси

Адвокат и бывший следователь прокуратуры Вадим Багатурия заявил, что новые граффити Бэнкси на здании Королевского судного двора в Лондоне стали поводом для расследования полиции, однако личность художника по-прежнему остается неизвестной, пишет «Вечерняя Москва» .

На фасаде Королевского судного двора в Лондоне появились новые граффити Бэнкси, изображающие судью, который избивает протестующего молотком. После этого полиция начала расследование, которое может привести к раскрытию личности анонимного художника.

Багатурия рассказал, что Бэнкси, вероятно, — не один человек, а группа художников, что позволяет им оставаться незамеченными для камер видеонаблюдения по всему миру. По его словам, профессиональные граффитчики умеют обходить системы наблюдения и сохранять анонимность.

Эксперт отметил, что новые работы Бэнкси не портят архитектурные объекты, а, напротив, могут повысить их ценность. Он добавил, что здание суда не является значимым памятником, а сами граффити ценятся во всем мире.

По словам Багатурии, современные технологии видеонаблюдения и биометрии в Лондоне дают полиции шансы установить личность художника. Однако он не исключил, что анонимность Бэнкси может быть частью масштабной пиар-кампании для повышения стоимости его работ.

Бэнкси остается одной из самых загадочных фигур в уличном искусстве, а его личность до сих пор не раскрыта.