Адвокат объяснил, как рокерам не попасть под штрафы за пропаганду сатанизма*

Адвокат: рокерам надо следить за одеждой во избежание штрафа за сатанизм*

В неприятную ситуацию попала девушка из столичного Зеленограда. В своем Telegram-канале 19-летняя любительница тяжелой музыки разместила фото в одежде, имеющей нацистскую символику в виде пиктограммы. Силовики еще обратили внимание на опубликованный логотип группы The Slayer. По версии правоохранителей, написание латинской буквы S в названии рок-коллектива имеет вид руны, которую использовали немецкие фашисты.

Девушка пришла в местное УВД в куртке с нарисованной на ней пентаграммой и «Крестом Левиафана». Символ принято относить к Церкви Сатаны*. На суде девушка вину признала и сообщила, что не подозревала о незаконности таких символов, однако все равно получила штраф.

«Совет точно такой же, какой можно дать и ребятам, увлекающимся другими экстремистскими движениями, запрещенными в Российской Федерации. Тщательно следить за гардеробом, за публикациями в социальных сетях, за высказываниями в публичных местах. То есть если нарушения будут зафиксированы, ответственность наступит неминуемо, поэтому только лишь самоконтроль», — сказал Багатурия.

Также эксперт гражданам посоветовал обратить внимание на свои ранние публикации в социальных сетях и медиа.

*Движение сатанизма признано экстремистским и запрещено в РФ.

