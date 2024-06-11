Адвокат назвал условие приостановки дела против генерала Попова

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Генерал Попов может отправиться на спецоперацию

Арестованный генерал Иван Попов может отправиться на спецоперацию, тогда его дело о мошенничестве приостановят, пишет ТАСС .

Для этого непосредственный командир обвиняемого должен обратиться в военное следствие.

«Готовим соответствующие документы, в которых попросим в законном порядке отправить Ивана Попова в зону СВО для выполнения боевых задач», — сообщил агентству адвокат генерала Сергей Буйновский.

Экс-командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов подозревается в причастности к хищению свыше 1700 тонн металлопроката на сумму 130 млн рублей. Он был арестован 17 мая.

Свою вину военный отрицает.