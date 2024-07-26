Адвокат мужа Алсу рассказал, как бизнесмен будет содержать детей после развода

Певица Алсу уехала с одним из детей на Олимпиаду во Францию. В этот момент в московском суде рассматривают дело о ее разводе с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым, сообщает SHOT .

Как рассказал адвокат предпринимателя Александр Добровинский, артистка начала процесс расторжения брака 27 мая. Ее супруг предлагал Алсу 2,5 млрд рублей, чтобы та отказалась от раздела имущества. Однако это требование было отвергнуто.

Добровинский считает, что любое решение, которое примет суд, окажется не таким выгодным для артистки и ее детей, чем сумма, предлагаемая Абрамовым. Юрист отметил, что его клиент будет всеми силами стараться сохранить семью.

Абрамов и Алсу были женаты на протяжении 18 лет. У них трое детей: семилетний Рафаэль, 16-летняя Микаэла и 17-летняя Сафина.

Как добавил Добровинский, даже если пару разведут, Абрамов планирует «по-королевски» финансово обеспечивать своих детей. На его решение не повлияет никакой вердикт суда.

Ранее Алсу намекнула, что ее муж встречался с бывшей девушкой Тимати. Отношения с Анастасией Решетовой, предположительно, завязались еще когда Абрамов был в браке.