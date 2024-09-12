Адвокат арестованной Блиновской ответила, разрешают ли ей звонить детям

сегодня в 22:39

Адвокат Блиновской заявила, что блогерша может звонить свои детям

Адвокат Наталия Сальникова, представляющая интересы арестованной блогерши Елены Блиновской, заявила, что ее клиентке разрешают звонить четверым детям. Сейчас наследники «королевы марафонов» живут у бабушки, сообщает Газета.ru .

«Звонки разрешены. Откуда я знаю, [на какие средства живут дети]. Я не обладаю такой информацией», — сказала Сальникова.

По словам юриста, Блиновская активно старается погасить долги перед налоговой, которой она задолжала, по данным уголовного дела, 906 миллионов рублей. Сперва блогерше нужно продать имущество, добавила Сальникова.

Адвокат подчеркнула, что смягчающим обстоятельством в ситуации с ее подопечной является факт того, что «королева марафонов» признала вину.

Защита Елены Блиновской не соглашалась с судом по вопросу, сколько блогерша задолжала Федеральной налоговой службе. Со стороны блогерши утверждают, что она должна налоговой не 906 млн рублей, а только 500 миллионов рублей.

Елену Блиновскую обвиняют в неуплате налогов, отмывании значительной части этих средств и нарушении правил оборота платежей.

Сегодня в воинской части в зоне СВО задержали супруга Елены Блиновской Алексея. Задержание произошло на южнодонецком направлении. Уголовное дело в отношении мужа «королевы марафонов» выделено в отдельное производство.