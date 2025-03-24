Администрация округа: радиационной опасности в Домодедове нет

Радиационной опасности в городском округе Домодедово нет. В рамках подпрограммы «Радиационная безопасность Московской области» госпрограммы региона «Экология и окружающая среда Подмосковья» каждый год проверяется радиационная обстановка на полигоне отходов «Щербинка», сообщает администрация городского округа Домодедово.

Такую работу проводят с 2023 по 2039 годы. Ее организовывают сотрудники министерства экологии и природопользования Московской области.

В 2024 году было проведено такое обследование. Согласно ему, выяснилось, что сохраняется стабильная радиационная обстановка.

Проводить радиационный мониторинг в этом году будут и дальше в рамках госконтракта. Опасности такого типа для населенных пунктов, которые расположены рядом, нет.

При этом в пресс-службе администрации Домодедова напомнили, что посторонним нельзя заходить на территорию полигона.

В Telegram-каналах распространялась информация о том, что якобы на закрытом полигоне отходов «Щербинка» в Домодедове нашли участок радиоактивного загрязнения. Сообщалось, что «уровень радиационного фона выше норм в несколько раз».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», – сказал Воробьев.