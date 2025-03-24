Участок радиоактивного загрязнения нашли на закрытом полигоне в Домодедове

На закрытом и рекультивированном полигоне отходов «Щербинка» в подмосковном Домодедове выявили участок радиоактивного загрязнения. Уровень радиационного фона превышает допустимые нормы в несколько раз, сообщается в Telegram-канале «Домодедовод: новости Домодедово» .

Физик-ядерщик Андрей Ожаровский рассказал, что участок, на котором обнаружили радиоактивное загрязнение, расположен около деревни Щербинка между городскими округами Домодедово и Подольск. В своем Telegram-канале ученый выложил фото и видео, подтверждающие неблагополучную радиационную обстановку.

«На участке размером примерно 20×50 м мощность дозы на поверхности составляет от 0,2 до 0,6 мкЗв/ч при среднем фоновом значении 0,06 мкЗв/ч. В некоторых местах уровень радиации увеличивается с глубиной до 0,8–0,9 мкЗв/ч», — пояснил Ожаровский.

По его мнению, это могут быть старые захоронения радиоактивных отходов одного из предприятий Подольска. Например, на Подольском химико-металлургическом заводе извлекали ниобий из лапоритовых руд, где есть природный торий-232 — он радиоактивен.

Ученый уточнил, что спектры, снятые переносным гамма-спектрометром AtomSpectra, подтверждают наличие тория-232 и продуктов его распада.

Рядом с местом загрязнения несколько лет велись работы по вывозу металла с использованием тяжелой техники.

Telegram-канал «SOS Пахра!» пишет, что на данном участке запланировано расширение Домодедовского шоссе.