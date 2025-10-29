Администрация городского округа Красногорск допустила нарушения при проведении торгов

Комиссия управления рассмотрела жалобу ООО «Дивалэнд Групп» на действия администрации г. о. Красногорск Московской области при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно доводу жалобы, администрация неправомерно объявила о проведении конкурса, так как управляющая компания была выбрана ранее собственниками МКД.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка оценки документов, поступивших организатору торгов во время проведения конкурса, и признала жалобу обоснованной.

Администрации выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.