Администратору Telegram-канала Moscow Calling Андрею Куршину* огласили приговор

сегодня в 13:26

Администратору Telegram‑канала Moscow Calling Андрею Куршину* провозгласили приговор, ему назначено наказание в виде лишения свободы, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы .

Черемушкинский районный суд столицы признал виновным Куршина* в публичном распространении фейков о ВС РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев.

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, Куршина* на 4 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Его взяли под стражу прямо в зале суда.

В 2022 году Куршин* размещал в Сети ложную информацию о действиях российских военных против мирного населения Украины. На него завели уголовное дело. Мужчина признал свою вину.

*признан иноагентом в РФ