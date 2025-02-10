Администратору Telegram-канала Moscow Calling Куршину* отказали в уменьшении срока

Администратору Telegram‑канала Moscow Calling Андрею Куршину*, осужденному за распространение фейков о ВС РФ, не стали смягчать приговор, сообщает « Осторожно, новости ».

На заседании мужчина сказал, что у него не было умысла распространять ложные сведения об армии. Также Куршин* заявил, что является ветераном ополчения ДНР.

Несмотря на это, Мосгорсуд оставили без изменений прежний приговор в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев.

По данным следствия, Куршин* в 2022 году размещал в Сети ложную информацию о действиях ВС РФ. Его задержали и поместили под домашний арест на время следствия. Приговор мужчине огласили 7 августа 2024 года.

*Признан иноагентом в РФ