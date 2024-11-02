ADM: Австралия передала Украине снятые с вооружения планирующие бомбы JDAM-ER

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Власти Австралии передали Украине снятые с вооружения планирующие бомбы JDAM-ER. При этом точное число отправленных Киеву снарядов неизвестно, сообщает РИА Новости .

«Австралия передала планирующие бомбы JDAM-ER Украине после их снятия с вооружения», — пишет издание Australian Defence Magazine.

В статье отметили, что в настоящее время неизвестно, когда и сколько бомб были переданы киевскому режиму.

Из материала следует, что в апреле текущего года австралийские власти подтвердили передачу Киеву снарядов класса «воздух-земля». Вторую партию Канберра передала Украине в июле. При этом ВСУ впервые применили бомбы JDAM-ER в марте прошлого года, поставленные Вашингтоном.

Ранее председатель украинской делегации в НАТО Егор Чернев заявил, что Киев почти создал новую баллистическую ракету «Гром-2», которая якобы способна долететь до Москвы.