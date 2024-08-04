Адель на концерте в Мюнхене сделала паузу ради женского забега на Олимпиаде

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Адель прервала концерт в Мюнхене трансляцией женского забега на Олимпиаде

Певица Адель выступала в Мюнхене перед залом в 80 тысяч человек, а когда подошло время женского забега на 100 метров на Олимпийских играх в Париже, сделала перерыв и посмотрела трансляцию вместе с поклонниками своего творчества, сообщает РБК .

Концерт Адель в какой-то момент остановили и включили прямую трансляцию из Парижа на больших экранах, где до этого показывали все, что делает певица на сцене.

Так Адель вместе с 80-ю тысячами человек узнала, что олимпийское золото забрала представительница Сент-Люсии Жюльен Альфред.

Серебряная медаль Игр досталась Ша’Карри Ричардсон из США, а бронзу вручили американке Мелиссе Джефферсон, которая финишировала третьей.

Ранее на Олимпиаде произошла драка между французскими и аргентинскими футболистами. Конфликт возник после победы Франции со счетом 1:0 и продолжался несколько минут.