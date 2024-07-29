Абсолютная чемпионка мира по маникюру рассказала, как правильно выбирать пилку

Важно правильно выбирать пилку для маникюра, чтобы не навредить ногтям, сообщила РИАМО абсолютная чемпионка мира по маникюру, двукратная чемпионка России по маникюру и моделированию ногтей, сертифицированный судья, инструктор компании Vabrazive Анна Манагина.

Манагина отметила, что пилка для ногтей влияет не только на конечный результат маникюра, но и на здоровье ногтевой пластины. По ее словам, грубой пилкой ни в коем случае нельзя обрабатывать натуральные ногти, так как такое зерно нарушает целостность ногтевой пластины.

По словам специалиста, стеклянные и металлические пилки не подходят для работы с гель-лаком — ими крайне сложно подпилить ноготь. Для этого лучше использовать специальные пилки белого, синего или лилового цветов.

«Для ухода за натуральными ногтями лучше всего использовать пилки белого, синего и лилового цветов. Они бережно воздействуют на ногти, не истончая и не травмируя их. Белые и синие идеальны, если вам требуется зашлифовать валики между походами к своему мастеру. А лиловые пилки идеальны для работы с натуральными ногтями, особенно с поврежденными», — пояснила Манагина.

Черные пилки лучше не использовать для работы с натуральными ногтями. Их абразивность (зернистость) изготовлена из самого тупого зерна, которое стирает ногти. Для натуральных ногтей лучше взять мягкий абразив — 240 грит. Для толстых ногтей или зараженных грибком можно использовать грубые пилки на 60-120 грит, которые применяют в работе с нарощенными ногтями. Для детских и тонких подходят пилки на 320 грит.

У мастеров маникюра в арсенале должны быть все варианты пилок, чтобы была возможность подбирать подходящую для каждого случая индивидуально.

«Независимо от выбранного типа пилки, существуют общие правила, которые помогут сохранить здоровье ваших ногтей: не пилите ногти слишком сильно и не давите на пилку. Не пилите влажные ногти. Регулярно очищайте пилку от пыли и остатков ногтевой пыли щеточкой и заменяйте пилку, когда она становится тупой», — добавила эксперт.

Соблюдение перечисленных правил поможет сохранить ногти без вреда для их структуры.