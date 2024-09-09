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Абрамченко победила на довыборах в Госдуму в Ростовской области

Экс-заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко побеждает на довыборах в Госдуму в Ростовской области, указано на сайте ЦИК .

После обработки всех протоколов стало известно, что Абрамченко набрала 75,73% голосов, Наталья Оськина — 11,28% голосов, Максим Федоров — 4,44% голосов.

Ранее экс-министр энергетики Николай Шульгинов победил на довыборах в ГД в Хакасии с 55,31% голосов после обработки 100% протоколов.

В Единый день голосования, с 6 по 8 сентября, в 83 российских регионах прошло около 4 тыс. избирательных кампаний.