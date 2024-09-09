Абрамченко победила на довыборах в Госдуму в Ростовской области
Экс-заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко побеждает на довыборах в Госдуму в Ростовской области, указано на сайте ЦИК.
После обработки всех протоколов стало известно, что Абрамченко набрала 75,73% голосов, Наталья Оськина — 11,28% голосов, Максим Федоров — 4,44% голосов.
Ранее экс-министр энергетики Николай Шульгинов победил на довыборах в ГД в Хакасии с 55,31% голосов после обработки 100% протоколов.
В Единый день голосования, с 6 по 8 сентября, в 83 российских регионах прошло около 4 тыс. избирательных кампаний.