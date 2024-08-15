Абитуриентам колледжа «Подмосковье» рассказали о профессии графического дизайнера

В рамках приемной кампании федерального проекта «Профессионалитет» в колледже «Подмосковье» прошла экскурсия для абитуриентов, которые планируют поступление на специальность «Графический дизайнер». Амбассадоры «Профессионалитета» и сотрудники колледжа провели экскурсии по учебным аудиториям, оснащенным специальным оборудованием, рассказали о профессии и показали мастер-классы. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В ходе экскурсии абитуриенты смогли ознакомиться с учебными программами, условиями обучения и возможностями, которые предоставляет колледж. Специалисты рассказали о том, какие навыки и знания необходимы для успешной карьеры в области графического дизайна, а также о том, какие перспективы открываются перед выпускниками.

В конце экскурсии студенты и их родители смогли задавать интересующие вопросы и поделиться впечатлениями от посещения. Многие абитуриенты отметили, что экскурсия помогла им лучше понять, чем занимается графический дизайнер, и какие навыки нужно развивать для успешной карьеры в этой области.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.