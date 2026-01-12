сегодня в 20:00

Абиссинский кот из России стал лидером рейтинга Всемирной федерации кошек

Абиссинскому коту из России Дарлену Флер Далмор Блэку два года. Он стал первым в рейтинге Всемирной федерации кошек за 2025 год, сообщает РИА Новости .

Кот набрал 19 726 баллов. Второе место у шотландской вислоухой кошки из Таиланда, а третье завоевала британская короткошерстная из Белоруссии.

В предварительном рейтинге за этот год также лидирует животное из России. Это короткошерстный кот-британец, который родился в 2022 году.

Ранее в японском городе Кинокава пеструю кошку по кличке Енотама официально назначили новым смотрителем вокзала. Данная традиция появилась в городе в 2007 году.

