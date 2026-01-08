Кошку назначили новым смотрителем японского вокзала

сегодня в 19:32

В японском городе Кинокава пеструю кошку по кличке Енотама официально назначили новым смотрителем вокзала, сообщает Газета.ru .

Как пишет местное информагентство Kyodo, должность смотрителя вокзала имеет символический характер. А кошка в Кинокаве — талисман и привлекает туристов.

Данная традиция появилась в городе в 2007 году, когда смотрителем вокзала решили назначить кошку Таму. Эта инициатива помогла убыточной линии сохранить финансовую устойчивость.

Тама умерла в 2015 году, ей было 16 лет. За годы службы кошка принесла региону примерно 1,1 млрд иен, также она получила международную известность.

