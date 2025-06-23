Абхазскую чиновницу уволили после слов про русских туристов «за 300 рублей»

Сотрудницу Минтуризма Абхазии Кристину Лакербая уволили после ее слов о том, что республике не нужны российские туристы, путешествующие «за 300 рублей», сообщает Mash со ссылкой на министра туризма страны Астамура Логуа. Глава ведомства заявил, что в стране рады всем гостям.

«В культурном коде абхазского народа нет такого отношения к туристам, к гостям нашей республики», — отреагировал Логуа.

Ранее Кристина Лакербая выразила недовольство российскими путешественниками, которые приезжают в Абхазию «за 300 рублей» и не тратят деньги внутри республики.

«Они приезжают, покупают „Дошираки“, извините меня, но мы хотим, чтобы они купили сувениров, нашу сельскохозяйственную продукцию и так далее. Нам такой турист, я считаю, не нужен», — говорила чиновница на видео, которое распространилось по Сети.