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ABC: сам доплывший из Антарктиды в Австралию императорский пингвин наберет вес

Императорский пингвин, который сам доплыл из Антарктиды в Австралию, наберет вес. Это будет происходить под надзором специалистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC News.

Пингвина по кличке Гас обнаружили на одном из побережий Австралии. Он проплыл из Антарктиды до Австралии примерно 3,4 тыс. километров.

Работница австралийского центра по охране животных и птиц Кэрол Биддалф сказала, что посадила птицу в переноску для питомцев и отвезла домой. Было проведено обследование. Выяснилось, что Гас истощен.

Стандартный вес императорских пингвинов составляет 40 килограмм. Масса Гаса почти в два раза ниже.

Ранее в аквариуме Sea Life австралийского Сиднея в возрасте 11 лет умер знаменитый папуанский пингвин-гомосексуал* Сфен. Он обрел популярность в 2018 году.

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