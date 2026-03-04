сегодня в 04:39

ABC: при ударах Ирана по Израилю погибли 10 человек

Число погибших в Израиле в результате ударов Ирана достигло 10 человек, ранены около 360, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.

«Десять человек погибли и около 360 получили ранения в Израиле в результате ответных ударов Ирана», — говорится в сообщении.

Утром 28 февраля Израиль и США начали военные операции против Ирана. В ответ Тегеран начал обстреливать Израиль и другие государства, в том числе ОАЭ. В Дубае второй день гремят взрывы.

Власти закрыли воздушное пространство над страной. Аэропорты Дубая временно перестали принимать и отправлять рейсы. Из-за закрытого неба за границей застряли тысячи россиян.

