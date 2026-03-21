А так можно было? Житель Подмосковья потребовал при разводе часть груди экс-жены

Семейный юрист Яна Киреева рассказала, что два года назад супруги решили развестись. Мужчина в судебном порядке хотел оставить за собой квартиру, дом, земельный участок, автомобиль, а также половину денег на счетах. При этом общие кредиты он планировал передать экс-возлюбленной.

Кроме того, житель Подмосковья хотел взыскать с бывшей жены половину стоимости за силиконовую грудь, сделанную в начале брака. Деньги на пластическую операцию брали из семейного бюджета, а потому мужчина посчитал, что может претендовать на возврат стоимости одного импланта в 65 тысяч рублей.

Однако суд встал на сторону бывшей супруги. Согласно российскому законодательству, части тела разделу не подлежат, даже если их «приобрели» в браке.

