9fortyfive: российская подлодка «Палтус» держит НАТО в страхе десятилетиями

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Отечественная подводная лодка серии «Палтус» уже несколько десятилетий держит в страхе страны, входящие в НАТО, сообщает РИА Новости .

Издание 19fortyfive написало, что подлодки этой серии еще выполняют сбор разведданных. Они могут заниматься данной работой благодаря низкой акустической сигнатуре, из-за нее аппараты получили прозвище «черная дыра».

Подобный тип подлодок опасен для стран Североатлантического альянса из-за большого запаса для модернизации и улучшения. Например, на вооружении субмарины находится отечественная высокоточная крылатая ракета «Калибр».

По данным издания, подлодки серии «Палтус» зарекомендовали себя как универсальные и надежные, особенно это касается выполнения краткосрочных боевых задач.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал старт спуску на воду новой атомной подлодки «Пермь». Она вооружена крылатой гиперзвуковой ракетой «Циркон».