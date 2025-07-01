97 тыс школьников стали участниками проекта «Умные каникулы» в Подмосковье

В Московской области подвели итоги регионального образовательного проекта «Умные каникулы», который проходил с 5 по 28 июня. В нем приняли участие 97 тыс. учащихся 2–8 и 10-х классов из 100 школ региона — это рекордный показатель за всю историю проекта. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Проект не только побил рекорды по числу участников, но и значительно расширил формат, предложив школьникам разнообразные и современные формы досуга и обучения.

«Проект «Умные каникулы» в 2025 году вышел далеко за рамки привычных мастер-классов, превратив регион в открытую инновационную площадку для юных исследователей, инженеров, художников, спортсменов и волонтеров. Мы сделали для ребят яркие, полезные, современные каникулы. Дети с интересом учились, отдыхали и открывали свои таланты», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Программа проекта включала пять тематических направлений — интеллектуальное, культурное, спортивное, патриотическое и общественно активное. Наиболее популярным стал интеллектуальный трек, в рамках которого дети занимались робототехникой и программированием, обучением искусственному интеллекту, виртуальной и дополненной реальности, 3D-моделированием и печатью, участием в проектных лабораториях и фестивалях технического творчества, решением различных задач.

Общественно активный трек объединил экологические и технологические инициативы — разработку биоразлагаемых материалов, создание умных компостеров, проектирование систем мониторинга воздуха и тематические эстафеты с партнерами и встречи с родителями-профессионалами.

Культурный трек позволил ребятам раскрыть творческие способности. Школьники изучали основы цифровой анимации, музыкальное и кинопроизводство, участвовали в историческом видеоконкурсе от ГИТИС, посещали виртуальные экскурсии в музеях и культурных центрах.

Патриотический трек объединил в себе встречи с представителями космической и оборонной отраслей, военно-патриотические квесты, концерты, интерактивные программы, а также «Литературную гостиную» — дискуссии о будущем России.

Спортивный трек стал настоящим праздником силы и командного духа. Дети приняли участие в марафонах и спортивных играх, турнирах по футболу, волейболу и спортивному ориентированию.

Участники проекта и их родители отмечают разнообразие программ и активностей, профессиональную организацию мероприятий, дружественную атмосферу и новые знакомства, практическую пользу от занятий и качественное сопровождение вожатых и педагогов.

«Эти каникулы стали самыми незабываемыми! Особенно понравились занятия по робототехнике. Мы собирали настоящих роботов и даже программировали их. Теперь мечтаю стать инженером!» — рассказала одна из участниц проекта из г. о. Фрязино Маргарита Нечаева.

«Дочь теперь ходит с горящими глазами. Она не только отдыхает, но и приобретает новые знания и навыки. Видно, что педагоги и вожатые вкладывают душу в детей!» — поделился папа участницы проекта из г. о. Мытищи Дмитрий Власов.

Одним из ярких событий проекта стал «Математический марафон», победителями которого стали:

1 место — команда «Дискриминант», МБОУ «Эффективная школа», г. о. Серпухов

2 место — команда «Мегамозг», МОУ «ВСОШ № 3», м. о. Волоколамский

3 место — команда «Умники», МБОУ СОШ № 29, г. о. Мытищи.

Проект «Умные каникулы» стал значимым событием для школьников региона, объединив в себе обучение, творчество и живое общение. В дальнейшем инициатива будет расширяться: детей ждут новые направления, современные форматы и еще больше возможностей для развития.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.