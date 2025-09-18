97 торговых точек проверили в Подмосковье на соблюдение миграционного законодательства

В течение августа 2025 года в Московской области провели мониторинг соблюдения миграционного законодательства на объектах торговли. В мероприятиях приняли участие сотрудники министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, МВД, Главного управления региональной безопасности и представители администраций городских округов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В результате 17 выездных мероприятий проверено 97 торговых объектов в 17 городских округах региона, включая 27 стационарных и 70 нестационарных точек торговли. На 44 локациях выявлены нарушения миграционного законодательства. Проверены документы у 64 иностранных граждан, составлено 11 административных протоколов: 3 — по статье 18.8 КоАП РФ за несоблюдение условий и порядка пребывания на территории РФ со штрафом до 7 тыс. рублей и 8 — по статье 18.17 КоАП РФ несоблюдение ограничений на осуществление отдельных видов деятельности со штрафом до 5 тыс. рублей. Также в городском округе Щелково за несоблюдение миграционного законодательства два гражданина Азербайджана были выдворены с территории РФ.

Мониторинговые мероприятия проводятся на регулярной основе и охватывают все муниципальные образования региона. Выявление нарушений позволяет своевременно принимать меры и не допускать нелегальной трудовой деятельности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что все мигранты с просроченными патентами должны или легализоваться, или они будут депортированы.

«Еще одна задача — грамотно отработать переходный период до 30 апреля. По амнистии, которая действует, мигранты могут урегулировать свое пребывание, обратившись в полицию», — сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.