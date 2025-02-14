9,4 тыс школьников в Москве учатся в предпрофессиональных ИТ-классах

В 169 школах столицы работают предпрофессиональные ИТ-классы, в которых занимаются 9,4 тыс. школьников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Классы набирают свою популярность. В 2024 году в них поступило на 30% старшеклассников больше, чем в 2023 году.

Благодаря классам ребята осваивают профессии в сферах искусственного интеллекта и кибербезопасности. Кроме того, им доступны экскурсии в офисы ИТ-компаний.

Столичные выпускники могут освоить девять специальностей ИТ-отрасли в 32 колледжах. Среди направлений — разработка веб-приложений, информационная безопасность и т. д.

Также в столице функционируют свыше 21 тыс. кружков по техническим специальностям. Сейчас в них занимаются более 360 тыс. детей. Они постигают программирование, компьютерные технологии и даже робототехнику.

Ранее стало известно, что около 30 образовательных учреждений построят в Новой Москве в 2025 году. Пять объектов будут возведены на бюджетные средства.