Около 30 образовательных учреждений построят в Новой Москве в 2025 году

В текущем года на территории ТиНАО столицы планируется завершить строительство и реконструкцию порядка 30 образовательных учреждений, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Пять объектов будут возведены на бюджетные средства, остальные — за счет инвесторов.

В Коммунарке появится новая школа на 1,1 тыс. мест. В Бекасове откроется после реконструкции школа № 2062. Там появятся медиатеки, лабораторно-исследовательские комплексы, рабочие сделают благоустроенные дворы со спортзоной.

Также практически готовы детские сады в столичных жилых комплексах «Новые Ватутинки», «Первый московский город парк», «Скандинавия» и «Бунинские луга». Там сделают физкультурные залы, кружковые и методические кабинеты. В детсадах появятся широкие светлые окна и удобные выходы на улицу.