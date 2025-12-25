93-летний жених в Москве умер через три дня после своей свадьбы

93-летний мужчина заключил брак с 79-летней возлюбленной, а спустя три дня после свадьбы скончался. Теперь вдова пытается «отжать» квартиру, в которой была зарегистрирована племянница покойного, сообщает «МК: срочные новости» .

93-летний мужчина жил в квартире на Молодогвардейской улице стоимостью 7 млн рублей. В столь преклонном возрасте его вдруг посетила любовь — пенсионер решил жениться на 79-летней возлюбленной. Вот только женщиной двигал корыстный мотив, как выяснилось позднее.

Пара зарегистрировала брак. Уже спустя три дня мужчина скончался. А еще через полгода его племяннице, которая была зарегистрирована в квартире, пришел иск о выселении. Сама она не знала о браке родственника, ведь еще в начале года у дяди не было никакой возлюбленной — появилась она быстро и неожиданно.

Прокуратура провела проверку и инициировала уголовное дело по факту покушения на мошенничество. Вдову покойного вызвали на допрос. Вероятно, аферистка вступила в сговор с соучастниками и заключила брак, чтобы завладеть квартирой пенсионера.

