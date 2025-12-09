Драка из-за десерта сорвала свадьбу в Индии

В индийском штате Бихар свадебное торжество было прервано из-за массовой драки между гостями. Причиной драки стала нехватка расгуллы — популярного лакомства, представляющего собой творожные шарики в сладком сиропе. Все случилось 29 ноября, но получило огласку лишь после вирусного распространения видео с места событий в соцсетях, сообщает MIR24.TV .

На кадрах зафиксировано, как приглашенные направляются к столу с едой. Когда выяснилось, что всем желающим десерта не хватит, началась потасовка. В ход пошли даже красные пластиковые стулья, которые использовали в качестве оружия.

Родственники невесты представили свою интерпретацию событий. Отец девушки утверждает, что причиной конфликта стало требование семьи жениха дополнительного приданного в самый разгар церемонии. Семья невесты отказалась, в результате чего была избита. Несколько человек с обеих сторон получили травмы.

Родственники жениха опровергли эти обвинения и выразили готовность продолжить свадебную церемонию, несмотря на произошедшее. Однако семья невесты настояла на отмене свадьбы и обратилась с заявлением в полицию. В правоохранительных органах сообщили о начале расследования и допросе всех участников конфликта, передает NDTV.

