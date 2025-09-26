900 соглашений на установку емкостей по сбору вторичных ресурсов заключили в Подмосковье

Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области предпринимателям региона предоставляется электронная услуга по упрощению процедуры получения мест под размещение емкостей для сбора текстиля, пластика и алюминия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, только за период с июня по август благодаря сервису представители бизнес-сферы в Московской области заключили порядка 900 соглашений. С начала сентября услугой воспользовались еще более 660 предпринимателей.

Напоминаем жителям Подмосковья, одежду и текстиль необходимо сдавать в специальные баки. Пластиковые бутылки можно сдать на переработку в фандоматы. Все собранное вторичное сырье идет на переработку, после чего возвращается в бытовой оборот в виде новых изделий.

Адреса всех емкостей для РСО на территории Московской области указаны на интерактивной карте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.