90% отелей Московской области прошли процедуру самооценки

В регионе активно продолжается самооценка отелей — обязательная процедура первого этапа новой системы классификации средств размещения, введенной в России с начала года. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Подмосковья.

На сегодняшний день уже 1315 подмосковных средств размещения прошли самооценку в федеральном реестре Росаккредитации — это 90% от общего числа объектов, осуществляющих деятельность в регионе.

В рамках процедуры самооценки владелец или управляющая компания самостоятельно проверяет свой объект на соответствие установленным требованиям: санитарным, техническим, противопожарным, бытовым и иным стандартам, закрепленным в законодательстве.

Подмосковье лидирует среди регионов с наибольшим числом отелей (более 1000), занимая 1 место по соотношению уже прошедших процедуру средств размещения к имеющимся. Всего же по числу средств размещения, прошедших самооценку, Московская область на 3 месте среди регионов РФ.

В Министерстве культуры и туризма Московской области отметили значимым фактором сохранения позитивной динамики обязательную кураторскую работу: сотрудники Министерства ежедневно взаимодействуют с представителями отрасли по процессу прохождения процедуры.

«Нам важно, чтобы все средства размещения Московской области прошли самооценку, а туристы были уверены в качестве предоставляемого сервиса. Это трудоемкая работа, но мы направили большие силы на то, чтобы она шла максимально активно», — подчеркнул министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.