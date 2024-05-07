9 Мая в Петербурге будет теплее, чем в Москве

Синоптик Колесов: 9 Мая в Москве может быть холоднее, чем в Петербурге

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что 9 мая в Северной столице может быть даже теплее, чем в Москве. По словам эксперта, в День Победы петербуржцам также не стоит ждать погодных скачков, сообщает «Царьград» .

В своем Telegram-канале Колесов отметил, что до середины будущей недели в Петербурге прогнозируется в среднем до 10 градусов тепла в дневное время. Потепление в Северную столицу придет не раньше, чем 15 мая, предупредил синоптик.

«Погода на День Победы в этом году будет примерно одинаковая в Петербурге и в Москве, или даже у нас теплее, а не как обычно мы в куртках и шапках, а там в шортах и майках», — добавил Колесов.

Между тем в Московской области из-за резкого похолодания продлили отопительный период.

