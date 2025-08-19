9 юных жителей Ленинского округа получили свои первые паспорта

В Центральной библиотеке состоялась традиционная торжественная церемония вручения паспортов Российской Федерации 14-летним гражданам Ленинского городского округа. Глава муниципалитета Станислав Каторов лично поздравил девятерых юношей и девушек, вручив им их первые удостоверения личности. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Получение паспорта — это знаковое событие, открывающее двери к новым правам и возможностям, таким как участие в выборах, заключение брака и создание семьи. Надеемся, что ваши будущие достижения будут связаны с Ленинским округом, Московской областью и всей Россией. Поздравляю с этим важным днем», — сказал глава Ленинского городского округа Станислава Каторова.

В пресс-службе отметили, что помимо удостоверений личности, подростки получили памятные подарки от администрации округа. На мероприятии также присутствовали родители юных граждан, для которых вручение паспортов стало важным и запоминающимся событием.

«Я очень рада, что получаю паспорт в такой торжественной обстановке, и горжусь тем, что являюсь гражданином своей страны. Это волнительный и новый этап в моей жизни. Возможно, в будущем я стану бухгалтером, а на следующие летние каникулы планирую устроиться на работу», — поделилась одна из участниц мероприятия Елизавета Литвинова.

Подобные мероприятия проводятся в округе ежемесячно. Каждый подросток, достигший 14 лет и получающий свой первый паспорт, может стать участником церемонии. Для оформления документов необходимо обратиться в любой из четырех многофункциональных центров Ленинского городского округа.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.