89% россиян заявили, что не подают милостыню на улице

Большинство опрошенных россиян заявили, что считают уличных попрошаек аферистами и не дают им денег. Лишь 8% признались, что подают милостыню, сообщает kp.ru .

По данным опроса, 89% респондентов уверены, что попрошайничество — это организованный бизнес, а не реальная нужда. Участники исследования заявили, что не подают на улицах, поскольку считают, что заработать на еду может каждый.

«Это не попрошайки, а аферисты. Организованный бизнес по разводу на бабки», — отметила участница опроса.

«Нет. Очень четко запомнил, что некоторые попрошайки за год могут заработать на квартиру. Так что, если хочется сделать доброе дело, то перевожу в какой-нибудь фонд», — сказал другой респондент.

Некоторые участники привели примеры, когда одни и те же люди годами просят деньги в одних и тех же местах. По их словам, местные жители знают такие истории, тогда как приезжие продолжают подавать.

При этом 8% опрошенных признались, что дают милостыню из сочувствия. Они считают, что человек действительно может оказаться в беде.

«Просят — не грабят, никто никого не заставляет, Но если есть лишнее — можно и поделиться», — пояснила участница опроса.

Еще 3% выбрали вариант «другое» и сообщили, что принимают решение в зависимости от ситуации. В исследовании участвовали 1,7 тысячи россиян.

