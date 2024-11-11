8,5 тыс детей-сирот в Подмосковье обеспечили квартирами за 10 лет

В Московской области проживает почти 22 тыс. сирот, и 99% из них — в семьях, сообщил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

По его словам, только 330 ребят находятся в семейных центрах, потому что им нужно постоянное медсопровождение.

«Если взять долю сирот, проживающих в семьях по всей Российской Федерации, то мы входим в топ-5 регионов», — сказал Кирюхин на еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов.

Он добавил, что дети-сироты обеспечены следующими льготами: ежемесячная выплата от 17 до 23 тыс. рублей; если ребенок учится в вузе или колледже, то есть стипендия губернатора — 6 тыс. рублей в месяц; ежегодное пособие — 45 тыс. рублей; единовременная выплата по окончании колледжа или вуза — 180 тыс. рублей.

«Также бесплатный проезд по территории Московской области и Москвы, бесплатный отдых. Самая значимая мера — это обеспечение жильем, когда ребенку исполняется 18 лет. На такие квартиры в Российской Федерации на текущий момент очередь — 188 тыс. В Московской области такая очередь отсутствует, и за 10 лет обеспечено 8,5 тыс. человек такими квартирами», — рассказал министр.

Кирюхин разъяснил, из чего формируется стоимость сертификата и квартиры. Комитет по ценам и тарифам рассчитывает стоимость квадратного метра для каждого муниципалитета. Далее есть требования к квартире — это должно быть отдельное жилье площадью не менее 27 кв. м.

«Купить можно классически, через аукцион по 44-ФЗ или через сертификат. При этом есть защита. То есть в течение 3 лет эту квартиру нельзя перепродать. Понятно, что примкадные территории более дорогие, и сертификат мы рассчитываем именно из этих цен под каждый муниципалитет», — отметил он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона понижают порог возраста для выдачи сертификатов на жилье сиротам до 18 лет.

«Обеспечение сирот жильем у нас поставлено на достойном уровне. Отмечу, что по федеральному закону норма выдачи сертификата — с 23-летия. Мы первыми понижаем этот порог и назначаем возраст с 18 лет», — заявил губернатор.