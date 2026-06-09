85% петербурженок пытались внедрить полезные привычки

Большинство жительниц Санкт-Петербурга за последний год пробовали заняться здоровьем, но регулярной заботе о себе мешают усталость, нагрузка и нехватка ресурсов, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Исследование «Ясно», «Нетологии» и FitStars показало, что 85% петербурженок пытались регулярно заниматься спортом и больше двигаться. 60% меняли питание, 44% старались нормализовать сон, 28% изучали материалы о ментальном здоровье и работе организма.

Главными препятствиями участницы назвали нехватку дисциплины (63%), времени (54%) и денег (35%). 65% респонденток признались, что полезные привычки отходят на второй план при высокой рабочей и бытовой нагрузке. Еще 63% отметили трудности при усталости или выгорании.

Психотерапевт Мария Игнатьева пояснила, что при напряжении люди часто экономят на сне, движении и нормальной еде, хотя именно эти привычки помогают держаться. По ее словам, простые действия лучше воспринимать как опору, а не как награду за выполненные дела.

Если режим нарушается, 29% петербурженок испытывают разочарование, 28% — усталость или эмоциональное опустошение. Для восстановления 60% дают себе отдых, 23% стараются отвлечься и переключиться.

За информацией о здоровье 67% обращаются к врачам, 46% читают статьи и книги, 27% проходят онлайн-курсы. К нейросетям по вопросам здоровья уже обращались 46%, но постоянно используют их только 21%. Тренер FitStars Ольга Крутова-Дерендеева подчеркнула, что ИИ может помочь сформулировать вопрос, но решения о здоровье, питании и тренировках нужно сверять со специалистами.

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