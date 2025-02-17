83 встречи с жителями города провел депутатский корпус Королева

Одной из ключевых тем встреч стала тема специальной военной операцией (СВО). Депутаты разъяснили меры, предпринимаемые на уровне региона и города для поддержки военнослужащих, и их семей, а также подчеркнули необходимость патриотического воспитания молодежи.

«Гуманитарную помощь мы с коллегами-депутатами оказываем с начала СВО, за прошлый год из Королева уехало более 100 тон груза. Также адресно мы работаем по заявкам ребят, наших бойцов. Недавно мы отправили под Суджу колеса для Нивы, а в 147 полк в Курскую область от нас уехал УАЗ-469. Для бойцов, находящихся на реабилитации в больнице, мы регулярно передаем фрукты и гостинцы», — рассказал Дмитрий Денисов.

В ходе встреч с работниками здравоохранения особое внимание было уделено достижениям и проблемам в сфере медицины. Депутаты обсудили важность повышения качества медицинских услуг, кадровой политики и внедрения новых технологий в здравоохранение, что является особенно актуальным в условиях вызовов, связанных с СВО.

«В рамках народной программы партии „Единая Россия“ ведутся работы по строительству поликлиники на 1 000 посещений по улице Циолковского. Поликлиника станет самой крупной в городе, сможет принимать 600 взрослых и 300 детей в смену. В ее состав войдут взрослое и детское отделения, травмпункт на 100 посещений, центр амбулаторной онкологической помощи с дневным стационаром, клинико-диагностическое отделение. Открытие новой поликлиники запланировано в 2027 году. Также в ноябре прошлого года на подстанцию скорой медицинской помощи поступили две новые машины марки „Газель“, а в январе этого года медики получили еще две машины, которые оснащены современным медицинским оборудованием», — прокомментировала Любовь Кошкина.

Также депутаты рассказали об участии в партийных мероприятиях, контроле за реализацией госпрограмм по капитальному ремонту, строительству социальных объектов, дорог, инженерных сетей в городе, своей работе на округе, участии в общественно-значимых событиях жизни города.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев