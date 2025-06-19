828 подростков работают в бригадах по временному трудоустройству в Ступине летом

Заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений прошло в окружной администрации под председательством главы округа Сергея Мужальских. Участники встречи рассмотрели организацию занятости детей и подростков на летних каникулах, меры по усилению контроля за продажей спиртных напитков и табачных изделий несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Организовано 27 лагерей дневного пребывания, в которых отдыхают и проводят время с пользой 1075 детей. Ребята участвуют в мероприятиях по формированию здорового образа жизни. 932 школьника заняты туристической и краеведческой деятельностью.

В бригадах по временному трудоустройству несовершеннолетних на базе учреждений образования трудовой деятельностью будет охвачено 828 подростков. 413 ребят задействованы в течение мая и июня.

Продолжают работу 18 оздоровительных площадок. В планах — задействовать свыше 1300 человек.

Реализуются дополнительные меры поддержки для участников СВО и их семей. 304 ребенка из семей участников спецоперации в течение лета будут заняты различными видами деятельности.

С целью предупреждения употребления спиртных напитков подростками инспекторами по делам несовершеннолетних на постоянной основе проводится работа по проверке торговых точек округа. Выявлено 3 факта продажи алкоголя несовершеннолетним. За употребление спиртных напитков с начала года составлено 15 административных протоколов, за аналогичный период прошлого года — 21.

Проводится мониторинг продажи подросткам табачной продукции, электронных сигарет и вейпов.

Работа по данным направлениям будет усилена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.