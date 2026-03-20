8 водных объектов будет очищено в Ступино

В рамках программы с 2021 по 2024 год в городском округе Ступино очищены четыре водоема. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

По результатам голосования на 2026 выбраны 8 водных объектов: пруды в д. Четряково, п.Малино-1 (Харино), д. Колычево, д. Куртино, д. Алеево, п.Михнево, д. Каменка, п.Шугарово.

Важнейшую роль в привлечении общественности к голосованию сыграла активная позиция жителей округа, а также школьников и педагогов.

«Активная позиция наших жителей помогает делать округ лучше. Когда люди сами выбирают объекты для благоустройства, результат ценится вдвое больше, а мы получаем четкий ориентир для работы», — подчеркнул Сергей Мужальских.

Проведение самих работ запланировано на летне-осенний период.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.