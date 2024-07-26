сегодня в 13:18

8 юным жителям Чехова вручили их первые паспорта РФ в торжественной обстановке

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин совместно с чеховским городским прокурором Вадимом Шишкиным вручил паспорта юным жителям округа Чехов. Мероприятие прошло в торжественной обстановке, сообщает пресс-служба администрации округа.

В конференц-зале спортивного комплекса «Олимпийский» им. В. С. Максимова прошла торжественная церемония вручения паспортов 14-летним жителям городского округа Чехов.

Документы вручали глава городского округа Чехов Михаил Собакин и городской прокурор Вадим Шишкин.

«Паспорт является одним из важнейших документов государства, который закрепляет права и свободы граждан. Обладание российским паспортом означает быть патриотом, ценить историю и культуру своей страны», — отметил Михаил Собакин.

Паспорта гражданина Российской Федерации, а также традиционный экземпляр Конституции РФ получили:

Артем Кильдишов

Злата Маевская

Кирилл Селезнев

Екатерина Горошук

Владислав Комаров

Анна Малачлы

Ксения Макушенко

Ольга Танасогло

Глава округа поздравил ребят с этим значимым событием в их жизни и пожелал им с гордостью носить звание гражданина России, стремиться к новым знаниям и прилагать усилия для благополучия и процветания нашей Родины и городского округа Чехов.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.