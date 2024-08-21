8 детских площадок модернизируют в Егорьевске в рамках госпрограммы

В Егорьевске в рамках госпрограммы «Формирование современной и комфортной городской среды» модернизируют детские игровые площадки. Всего — 8 объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сегодня рабочие завершают подготовку асфальтобетонного основания, впереди монтаж игрового оборудования и малых архитектурных форм — лавочек, урн, информационных стендов. В нескольких дворах компания-подрядчик завершила все эти работы раньше срока.

Одна из площадок находится у дома № 20 во втором микрорайоне. Здесь есть все необходимое для интересных игр. Горка, качели, турники и лабиринт. На территории площадки уложили травмобезопасное прорезиненное покрытие, будет также установлено видео наблюдение, подключенное к системе «Безопасный регион».

Быстрее справились специалисты и с монтажом игровых элементов на площадке во дворе на пересечении улиц Карла Маркса и Кузнецкой.

Планируются новые площадки и в рамках программы губернатора Подмосковья — игровая локация площадью 300 кв. м появится в 1-м микрорайоне, 450 кв. метров — в селе Раменки.

Где необходимо, по просьбам жителей, обновляют и спортивные объекты. Такие работы сейчас ведутся на спортивной площадке во дворе дома № 5 3-го микрорайона. Параллельно специалисты уже готовят план работ на следующий год.

«Мы достаточно часто встречаемся с жителями, на обходах главы всегда прислушиваемся к их мнению и пожеланиям. Также на приемах в формате выездной администрации, которые проходят ежемесячно, где жители высказывают свои пожелания. Мы обрабатываем все обращения, формируем адресный перечень на этом основании», — рассказывает главный эксперт отдела благоустройства Управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации округа Егорьевск Ксения Коченда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.