76 объектов затронуло благоустройство в Подмосковье в 2025 году

В этом году работы по благоустройству на территории Московской области затронули 76 объектов, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Благоустройство в Подмосковье в этом году коснулось 15 парков, 10 лесопарков, 15 пешеходных зон и площадей, 11 набережных, 16 скверов и 57 малых общественных территорий.

Большая часть намеченных на этот год работ уже завершена. 11 территорий планируется открыть до 15 ноября и еще 11 — до 30 ноября.

«Все главы знают про эти территории. Мы фактически в еженедельном режиме взаимодействуем. Многие территории уже фактически людьми используются, но остаются некоторые работы, которые надо завершить», — сказал Хайкин в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с главами министерств и руководителями муниципальных образований региона.

Также из 57 малых общественных территорий уже открыты 34 объекта. 8 из них завершат благоустраивать до конца октября, еще 15 — до 30 ноября.

В 2025 и 2026 годах в Московской области собираются провести благоустройство более 150 общественных пространств. Воробьев отметил, что масштабная программа включает модернизацию парков и создание лесопарков, чья посещаемость растет каждый год.

«У нас большая, многолетняя программа, которая предполагает модернизацию наших городских парков, скверов, набережных, пешеходных зон, площадей — всего того, что украшает города, делает в них отдых жителей комфортным. И, конечно, у нас масштабная программа по созданию лесопарков — в Подмосковье их уже более 40», — сказал глава региона.

