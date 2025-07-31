73 педагогам из Подмосковья вручили сертификаты на приобретение жилья

30–31 июля в доме правительства Московской области состоялось торжественное вручение сертификатов участникам подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы «Жилище» на 2023–2033 годы. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Сертификаты победителям программы, направленной на улучшение жилищных условий и поддержку высококвалифицированных педагогов, вручила министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес.

«По инициативе губернатора в 2016 году мы запустили эту программу, чтобы создать достойные условия для работы и жизни педагогов региона. Ее результаты впечатляют: более 700 человек уже улучшили свои жилищные условия, а в этом году сертификаты получили еще 73 учителя. Эта инициатива является знаком уважения к их труду с надеждой на то, что они продолжат эффективно работать и способствовать улучшению качества образования в Московской области», — отметила министр.

Она также подчеркнула важность комплексного подхода к привлечению и удержанию квалифицированных кадров. В Подмосковье действует система мер поддержки, включающая программы улучшения жилищных условий, финансовой помощи и профессиональной адаптации как молодых, так и опытных специалистов.

Подпрограмма «Социальная ипотека» помогает педагогам региона получить финансовую помощь для покупки жилья: Московская область оплачивает 50% стоимости квартиры сразу и оставшиеся 50% в течение 10 лет. Участники программы оплачивают только проценты по ипотечному кредиту.

В 2025 году квота составила 53 места для опытных учителей и 20 — для молодых специалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.